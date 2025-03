Innovazione edilizia, si parte da viale Matteucci

Si sta realizzando, a Cesenatico, uno dei più interessanti progetti con materiali edili innovativi. Si tratta di un edificio in costruzione al numero 4 di viale Carlo Matteucci, dove nei giorni scorsi hanno effettuato una visita anche dei tecnici della provincia di Forlì-Cesena. È stata l’occasione per un incontro in cui sono stati affrontati argomenti collegati alle novità di questo intervento. Nello specifico l’innovazione è sia nei materiali di costruzione, come il legno senza l’utilizzo di colle, sia negli accorgimenti per il risparmio energetico, con sonde geotermiche e tetto giardino, sia nell’architettura degli spazi, pensati per sfruttare al meglio la luce naturale, la fruibilità e ariosità degli ambienti. I progettisti sono i fondatori di Skyline, l’ingegnere Fabio Sirri e l’ingegnere Elisa Panzavolta, e le ditte coinvolte sono la Fbe Woodliving e la Edilmare di Cesenatico, quest’ultima incaricata della gestione del cantiere, della realizzazione delle fondazioni e di tutte le opere di completamento, sistemazioni esterne, pavimenti e rivestimenti. L’evento è stato promosso da Anab, l’Associazione nazionale architettura bioecologica, e accreditato dall’Ordine degli Architetti e dal Collegio dei Geometri di Forlì-Cesena. In un contesto dove il futuro dell’edilizia non può prescindere dalle nuove tendenze ecologiche che, inevitabilmente, porteranno sempre più a costruzioni innovative, ci sono aziende romagnole già pronte.