"Inquinamento acustico al quartiere Fiorenzuola"

Il gruppo consiliare di Cesena Siamo Noi annuncia la presentazione di un’interpellanza sulle barriere antirumore per inquinamento acustico da traffico ferroviario. Il problema segnalato da Denis Parise riguarda soprattutto il quartiere Fiorenzuola. "La pesante situazione ambientale a cui sono sottoposti quegli abitanti - si legge nell’interpellanza - è in continuo peggioramento a causa dell’aumentare dei convogli ferroviari ad alta velocità (oltre che di treni merci molto rumorosi) ed in orari di particolare disturbo (specie nelle ore notturne). Inoltre, l’inquinamento acustico ferroviario, in alcune tratte della città, è ancor più peggiorato dopo l’errato posizionamento da parte dell’Anas delle barriere per contenere il rumore da traffico veicolare sulla secante". Parise chiede inoltre di rendere noti i dati sull’inquinamento acustico e quali sono state le azioni del Comune per risolvere il problema.