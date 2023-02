Insegna ’nuota’ da Cesenatico al Gargano

Un grande cartello piantato sulla spiaggia di Cesenatico ha ’navigato’ per tutto l’Adriatico sino a piaggiarsi nella riviera del Gargano, nella Puglia settentrionale.

Lo ha comunicato ieri sui social il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, il quale ha commentato così il curioso episodio, che tuttavia deve far riflettere su come il clima stia cambiando: "Le mareggiate e le correnti di questi ultimi mesi hanno portato un pezzo di Cesenatico fino a Peschici, in Puglia. È un episodio curioso, ci fa sorridere, ma ci ricorda anche quanto stiano impattando i cambiamenti climatici su questi nostri tempi". La foto è stata segnalata da un amico di Gozzoli residente a Vico del Gargano.