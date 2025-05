Insegnanti e adolescenti al centro di Puerilia

Continua a Cesena il festival Puerilia 2025, con il suo laboratorio teorico permanente ‘Libertà di movimento’, un asse portante di questa edizione. Dopo gli incontri con Alessandro Metz e Maha Haj, il festival si arricchisce sabato 10 maggio alle 18 di un nuovo dibattito dedicato al dialogo educativo, a cura dei docenti Roberta Ioli e Niccolò Argentieri. L’incontro, gratuito e aperto a tutti, si terrà al Teatro Comandini, in Corte del Volontariato 22.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità di confronto pubblico sulla scuola e sulla sua evoluzione, vista come uno strumento di lettura del presente. I relatori Ioli e Argentieri esploreranno la possibilità e la necessità di un’etica della scuola, cercando di ridefinirne il senso e la direzione. Niccolò Argentieri sottolinea come la scuola pubblica sia un’entità complessa e in perenne crisi, costretta a ripensare costantemente le proprie finalità. Temi come il rapporto con il mondo esterno, la rivoluzione digitale, il valore della conoscenza e la salute psicologica di studenti e docenti saranno al centro del dibattito.

L’evento si collega idealmente al laboratorio teatrale per adolescenti "La Scuola Grande. Dell’infima conoscenza", condotto da Chiara Guidi e Vito Matera. Questo laboratorio, che si svolge al Teatro Comandini, considera il teatro come un esercizio d’arte e uno strumento di conoscenza. Chiara Guidi afferma che il teatro può essere un luogo dove i giovani cercano il mondo, mettendo alla prova la relazione tra adulti e ragazzi. Una composizione scenica nata da questo laboratorio sarà presentata sabato 17 maggio e domenica 18 maggio.

Puerilia 2025 è realizzato da Societas con il supporto di diversi enti, tra cui l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cesena e la Regione Emilia-Romagna. Il festival si conferma come un’importante occasione di riflessione e confronto sui temi dell’educazione e della cultura, coinvolgendo esperti, studenti e cittadini.