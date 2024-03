Insegnare ai bambini a non sprecare l’acqua

Gentile insegnante,

è giusto e necessario che si parli di acqua, anche se obiettivamente il profluvio di ‘Giornate’ dedicate a questo e quello rischia di ingenerare un fenomeno di assuefazione e ritualità che non so quanto giovi alla causa (qualunque causa, pensiamo solo all’8 Marzo). In ogni caso il tema che lei evidenzia è cruciale. Le bollette solamente ci fanno ricordare che l’acqua è preziosa. Per il resto, dalle dispersione negli impianti agli usi industriali, la risorsa idrica viene effettivamente dissipata senza il minimo rimorso. L’associazione di consumatori Aduc sposta il focus su due dati: "Il 42% delle risorse idriche disperse dai Comuni, e il quasi 30% delle famiglie che non si fidano a consumare acqua dal rubinetto, con punte che in alcune regioni superano il 50%... cioè la metà degli importi delle bollette pagate non servono a soddisfare il bisogno primario degli individui, bere acqua, con più dell’80% delle persone che consumano invece acqua minerale".

Infine il tema educativo che lei rimarca. Partire dai bambini in età scolastica è senza dubbio un’ottima strategia. Lo si faccia dunque in classe (come certamente farà lei) e meglio ancora a casa.