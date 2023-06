"Insegniamo agli scolari a lavorare la ceramica"

BAGNO DI ROMAGNA

di Gilberto Mosconi

Il ’Faro di Corzano’ di San Piero in Bagno, illumina coi suoi programmi e iniziative annuali anche alcune attività artistiche, e questa volta quelle che propongono lezioni e attività per la realizzazione di opere in ceramica da parte dei giovani studenti delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo di Bagno di Romagna (ne fa parte anche il territorio di Verghereto).

Lo comunica, Bartolomeo Balzoni, presidente di quella associazione sociale e culturale, no profit, che dice: "E’ con senso di viva soddisfazione ed orgoglio che aggiungiamo alle già diversificate attività della nostra associazione, una nuova ed appassionante esperienza. In particolare, il nostro Laboratorio di ceramica, su richiesta della Scuola secondaria di 1° grado ’Manara Valgimigli’ di Bagno di Romagna, è stato scelto dai propri dirigenti per eseguire un ciclo di lezioni per la lavorazione della ceramica ai propri studenti". Aggiunge poi Balzoni: "Da parte nostra siamo stati ben felici di mettere a disposizione il Laboratorio di ceramica per un fine così qualitativo. Ad oggi un gruppo di una decina di studenti ha già eseguito, con il supporto della nostra delegata alla gestione del Laboratorio, diverse lezioni che continueranno sino alla fine dell’anno scolastico. Questa iniziativa ci riempie di soddisfazione e ci rende veramente orgogliosi, in considerazione del fatto che la nostra realtà artistica è diventata un così importante punto di riferimento didattico per tutto il nostro territorio".