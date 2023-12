Inseguimento, 14enni fermati su motorino rubato

Domenica pomeriggio, alle 16 circa, una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare ha intercettato, a Savignano sul Rubicone lungo la via Emilia est, un ciclomotore Aprilia Scarabeo con a bordo due ragazzini. Intimato l’alt, i due invece di fermarsi si davano alla fuga. Ne nasceva un inseguimento di alcuni minuti, durante il quale i due col ciclomotore facevano manovre molto rischiose ed azzardate, ad esempio percorrendo strade contromano o attraversando a tutta velocità incroci senza rispettare lo stop o dare precedenza, così rischiando più volte di schiantarsi contro autovetture con gravi conseguenze, fino ad imboccare un strada secondaria a velocità troppo alta e pertanto a cadere.

L’inseguimento proseguiva quindi a piedi, fino a quando gli agenti riuscivano finalmente a raggiungere ed a bloccare i fuggitivi, che sono risultati essere due quattordicenni residenti in zona. Il motorino usato era stato rubato due giorni prima ad una ragazza di Longiano.

Durante l’inseguimento un agente della polizia locale è caduto infortunandosi un ginocchio (per lui 25 giorni di prognosi). I due minorenni, sono stati portati in ufficio e riconsegnati ai genitori, poi sono stati denunciati per concorso in ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

e.p.