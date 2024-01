Insidie e benefici nel fare la spesa. Stasera al circolo Arci di Borella

"Il carrello della salute, impariamo a fare la spesa in maniera gustosa e salutare", è il tema dell’incontro pubblico che si terrà stasera alle 20.45, nel salone del Circolo Arci di Borella di Cesenatico. In questo appuntamento della rassegna sulla prevenzione e la promozione della salute, con al centro il tema dell’alimentazione, si va a vedere ciò che acquistiamo in negozi e supermercati, per capire quando ci comportiamo bene e dove invece sbagliamo, dal punto di vista del benessere. Il relatore è la dottoressa Mariana Navarro, dietista del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl della Romagna e persona esperta sull’argomento. Del resto quasi tutti gli adulti oggi sanno che una corretta alimentazione difende dalle malattie cardiovascolari, dal diabete e dai tumori, ma spesso si fanno errori che è possibile evitare.

È importante tenere presente, ad esempio, che tutti gli operatori della grande distribuzione hanno messo a fuoco tecniche di marketing per orientare gli acquisti, utilizzando l’uso della psicologia e la moderna tecnologia. Sicuramente le esigenze alimentari variano da persona a persona, ma ci sono alcuni principi generali che la maggior parte di noi dovrebbe seguire. Sensibilizzare e aiutare i cittadini a migliorare la propria alimentazione e a contrastare la sedentarietà per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di alcune malattie, è proprio l’obiettivo della conferenza di mercoledì sera.

g.m.