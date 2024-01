’Insieme si può’, il tour fa tappa a Cesena

Si terrà a Cesena domani sera alle 20,30, nella Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto in piazza Almerici, la prossima tappa del ciclo di incontri che Luigi Marattin, deputato di Italia Viva ed Enrico Costa deputato di Azione hanno lanciato nel 2023 e che li sta portando a girare l’Italia per discutere due temi che li vedono tra i massimi esperti a livello nazionale e tra i più attivi nelle dinamiche parlamentari: Fisco e Giustizia, argomenti strettamente collegati e che rappresentano le basi della civile convivenza nel nostro paese. Il titolo del tour ’Insieme si può’ significa molte cose - come spiegano Marattin e Costa - "che ogni proposta politica non può esimersi dall’affrontare il tema dell’economia e del fisco come quello della giustizia, ma anche che le dinamiche politiche che abbiamo affrontato in questi mesi non scalfiscono un legame fondato su temi concreti. Un’impostazione liberale che entrambi esprimiamo ogni giorno nell’attività parlamentare, che offra ai cittadini una valida alternativa all’attuale bipopulismo. La nostra identità è chiara. Non ci sono secondi fini: semplicemente abbiamo voglia di confrontarci e di discutere con chi ci ha votato, ma anche con chi non l’ha fatto". Introdurrà il tema della serata e dialogherà con gli ospiti la giornalista Elide Giordani.