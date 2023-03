Installata la prima ’Cassetta Help’ contro violenze e discriminazioni

Cesenatico sarà la prima città dell’Emilia-Romagna ad avere una ’Cassetta Help’. L’annuncio è arrivato ieri, durante la Giornata Internazionale della Donna. La cassetta, di colore rosso, verrà installata in centro, all’esterno dell’ufficio anagrafe in via Saffi. È una cassetta postale anonima che servirà ai cittadini in difficoltà per segnalare in maniera riservata ogni forma di violenza e di discriminazione, di stalking, di cybershaming, bodyshaming, cyberstalking, revenge porn, sexting ed altre violenze. La caratteristica fondamentale è la garanzia dell’anonimato per poter fare, in forma riservata, delle segnalazioni, allo scopo di far emergere fatti che quando avvengono spesso non sono denunciati per paura e per vergogna. La Cassetta Help può fornire un valido ed immediato strumento di raccolta delle segnalazioni, di prevenzione e di ascolto per tutte le vittime di dinamiche violente utilizzando un metodo facile da raggiungere, riservato e poco invasivo.

L’iniziativa è promossa dall’associazione ’Fermiconlemani’ i cui responsabili domani effettueranno l’installazione. La vicesindaca Lorena Fantozzi è molto soddisfatta: "Desidero ringraziare ’Fermiconlemani’ per questo progetto a cui abbiamo concesso il patrocinio con grande entusiasmo. Aprire una finestra di possibilità per le segnalazioni e i disagi in maniera anonima, è il primo passo per poter aiutare il territorio. Lo facciamo nella Giornata Internazionale della Donna per dare un segnale contro la violenza di genere, ma vogliamo che questo sia solo un punto di partenza, per sensibilizzare la collettività e per aprire la funzione di questo primo presidio contro ogni forma di violenza. La referente sarà l’associazione Crisalide".

g.m.