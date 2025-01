Installazione di paratie, 1.728 domande

Sono 1.728 (a fronte delle 5.957 complessive) le domande presentate dalle famiglie della provincia di Forlì-Cesena per il bando regionale che finanzia l’installazione di paratie e dispositivi di difesa delle abitazioni danneggiate dall’alluvione di maggio 2023. Con questo bando vengono messi a disposizione contributi per l’acquisto e installazione di sistemi o dispositivi di protezione, finalizzati a prevenire o mitigare gli effetti di eventi alluvionali. Le domande potranno essere presentate fino alle 16 di venerdì 31 gennaio 2025 tramite apposita piattaforma.

"Questo bando regionale – commenta l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani –ha riscontrato sul nostro territorio una partecipazione notevole, seconda per numero di richieste alla sola provincia di Ravenna. A livello territoriale abbiamo incoraggiato a presentare domanda e a farlo anche fino al 31 gennaio. Il bando, accessibile a tutti, rappresenta un’importante opportunità: guarda infatti al futuro in un’ottica di prevenzione mediante l’acquisto di idonei sistemi di protezione come paratie antiallagamento, barriere frangi-acque, valvole anti- riflusso, pozzetti di raccolta e pompe. Come condiviso con la Regione, faremo in modo che tutte le domande che presentano i criteri previsti vengano ammesse, anche se si andrà oltre il budget previsto".