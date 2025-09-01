Insulti e rissa in corte Dandini: "Non c’è stata nessuna aggressione"

"Smentiamo in maniera categorica che ci sia stata alcuna aggressione da parte di militanti di Casapound che anzi si sono adoperati per evitare che la situazione degenerasse. La zona è servita dalla videosorveglianza dalla quale si può appurare che non c’è stata alcuna aggressione da parte nostra". Questa la presa di posizione di Casapound relativo all’episodio di venerdì sera in corte Dandini davanti al circolo Diavolessa, sede del movimento di estrema destra. Continuano però serrate le indagini da parte della Polizia di Cesena per ricostruire la dinamica dei fatti. Tre giovani tutti 25enni, un italiano, un altro con tre cittadinanze fra le quali italiana, Togo e Benin e il terzo italiano e ivoriano, stavano passeggiando in centro storico quando insulti razzisti sarebbero stati indirizzati verso di loro da un giovane che era nel circolo. I tre sarebbero tornati indietro per rispondere agli insulti razzisti ricevuti. A quel punto però in 15 si sarebbero scagliati contro i tre e la situazione è degenerata. Sul posto sono arrivate subito due pattuglie della Polizia di Cesena e una della Compagnia carabinieri di Cesena. Tutto si è placato con l’arrivo delle pattuglie delle forze dell’ordine, nessuno ha riportato ferite o contusioni e nessuno ha sporto denuncia. Gli agenti stanno ascoltando oltre alle versioni dei tre ragazzi anche quelle dei 15 che sono usciti dal locale, identificando tutti.

"L’episodio di violenza e razzismo ad opera di frequentatori del circolo Diavolessa di Casapound è gravissimo – scrive in una nota l’Anpi – Cesena, Medaglia d’argento per l’impegno nella Resistenza al nazifascismo, non deve tollerare che simili atti". "Questi rigurgiti di razzismo e di violenza non vanno sottovalutati o tollerati – il commento del sindaco Enzo Lattuca – Chiedo alle autorità competenti di fare la propria parte a riguardo. Non sono sorpreso che il grave episodio abbia visto come protagonisti i militanti di CasaPound. Razzismo e violenza fanno parte della loro storia e della loro cultura fascista". "Gesti da condannare senzi mezzi termini. Da parte del Comune di Cesena c’è un costante lavoro per tessere una comunità in cui vivere bene e in armonia" ha detto l’assessore Carmelina Labruzzo. "Tutto il Partito democratico esprime vicinanza e solidarietà ai 3 giovani: la violenza e il razzismo non troveranno mai spazio a Cesena. Lo dice la storia della nostra città, lo conferma il nostro presente di comunità aperta e solidale" scrive il Pd in una nota. Secondo la federazione provinciale del Pci "La sede di Casapuond a Cesena va immediatamente chiusa e resa inservibile ai loro scopi illegali e reazionari".

e p.