Insulti omofobi all’infermiere. L’ex presidente della Provincia:: "Mai diventare come chi ci ha ferito"

Sul caso dell’infermiere che ha denunciato la scritta omofoba posta sul suo armadietto all’ospedale Bufalini di Cesena, è intervenuto anche l’ex presidente della Provincia di Forlì-Cesena e sindaco di Bertinoro, Gabriele Fratto. "Parlare dietro. Tutti, nella nostra vita, abbiamo vissuto momenti in cui abbiamo scoperto quanto faccia male – scrive in un post social –. E spesso non è neanche il contenuto delle parole a ferire di più, ma il fatto che arrivino da chi ci è vicino: un collega, un amico, una persona che sceglie di non dirti le cose in faccia, preferendo la strada dell’ironia cattiva o della superiorità morale".

Raccontando poi un fatto personale, avvenuto una ventina di anni fa, quando, in un gruppo di persone, si sentì chiamare "finocchio anoressico" da un conoscente ubriaco che non ricordava nemmeno che fosse presente. "Quelle parole, lanciate con leggerezza, non erano solo un insulto – racconta –: erano un tentativo di ridurmi a una caricatura, di annullare la mia dignità davanti agli altri. La scritta sull’armadietto di questo infermiere, ‘frocio del cazzo’, parla della stessa cosa: dell’ipocrisia, della cattiveria e dell’insensibilità che si nascondono dietro parole pronunciate senza coraggio, senza rispetto né coscienza. Eppure ciò che conta davvero non è l’offesa ricevuta, ma cosa scegliamo di farne: possiamo restare intrappolati nel dolore, oppure trasformarlo in consapevolezza. Le parole cattive non ci definiscono: rivelano soltanto la povertà di chi le usa".

Quello che secondo l’ex sindaco di Bertinoro definisce davvero la persona "è la capacità di restare noi stessi, di non lasciarci piegare, di continuare a trattare gli altri con rispetto anche quando non lo riceviamo. Ed è in questo che sta la nostra vera forza: nel non diventare mai simili a ciò che ci ha ferito".

Anche l’Ordine delle Professioni Infermieristiche esprime la propria solidarietà. "Un insulto omofobo non è soltanto un gesto di codardia – dichiara l’Ordine – ma rappresenta un attacco diretto ai valori di rispetto, dignità e umanità che sono alla base della nostra professione. Ogni infermiere, ogni professionista della salute e ogni persona ha il diritto di lavorare in un ambiente sicuro, sereno e inclusivo, libero da odio e pregiudizi".

L’Ordine condanna con fermezza quanto accaduto e ribadisce il proprio impegno a promuovere una cultura di rispetto e a contrastare ogni forma di discriminazione, violenza ed esclusione. Inoltre, qualora dovesse emergere che l’autore del gesto appartenga alla comunità professionale infermieristica, l’Opi di Forlì-Cesena assicura che saranno attivate tutte le procedure previste dal codice deontologico. "Nessuno deve sentirsi solo di fronte alla discriminazione - conclude -. L’Ordine sarà sempre in prima linea nel difendere i diritti e la dignità delle persone e nel garantire un ambiente di lavoro inclusivo per tutti i professionisti della salute".

