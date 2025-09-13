Insulti omofobi all’infermiere, l’intervista: “Sono stato male, voglio i colpevoli”

Cesena, 14 settembre 2025 – È il 22 agosto quando nel suo armadietto dell’ospedale Bufalini di Cesena, l’infermiere Mattia Montanari, 32 anni, nota un’impietosa scritta omofoba: “Frocio del cazzo”. Un atto spregevole che contrasta con l’inclusività e l’accoglienza che dovrebbero contraddistinguere un ambiente di cura. Su questo sono intervenuti anche il presidente regionale Michele de Pascale e l’assessora alle Pari opportunità Gessica Allegni: “Un gesto inqualificabile, indegno, inaccettabile. In Emilia-Romagna l’odio omofobico non può e non deve passare. Grave e odioso che sia accaduto negli spazi di un ospedale”, scrivono. Sdegno e ferma condanna per il grave episodio anche dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca: “Non può passare sotto silenzio e nemmeno essere minimizzato l’episodio”. A Montanari “esprimo tutta la mia solidarietà, estendendola al compagno e alla famiglia. Cesena è una città accogliente, inclusiva e rispettosa dei diritti di ogni persona”. Cisl Romagna e Cisl Fp della Romagna condannano “con ferma decisione il grave atto di omofobia di Cesena vittima di una scritta offensiva sul proprio armadietto. È un affronto a tutti i valori di dignità e uguaglianza su cui si fonda un ambiente di lavoro sano e inclusivo” La Direzione dell’Ausl Romagna, assieme alla Direzione sanitaria dell’ospedale Bufalini di Cesena e ai suoi professionisti, valuta anche “le possibili azioni legali da intraprendere”, per quello che secondo Marco Tonti, presidente Arcigay Rimini è “un atto chiaramente premeditato, organizzato e pianificato: doveva esserci campo libero, bisognava aspettare il momento buono senza farsi vedere da nessuno”.

L’intervista

Una vita dedita alle persone sofferenti, una vita passata a curare gli altri. Mattia Montanari 32 anni, infermiere cesenate originario di Forlì, che da giugno lavora all’ospedale Bufalini di Cesena ricomincia da lì.

Mattia Montanari quale è stata la sua prima reazione?

“Ero appena rientrato dalle ferie e ho notato questa scritta nel mio armadietto nell’ospedale dove lavoro al blocco operatorio. Mi sono sentito male, deriso, umiliato. Io sono una persona pacifica, non ero pronto a gestire questo odio. Ma non sono impaurito. Voglio andare fino in fondo, voglio trovare i colpevoli. Non si può prendere in giro qualcuno perché è omossessuale”.

Cosa ha fatto?

“Ho informato subito la direzione sanitaria del Bufalini e ho deciso di parlare pubblicamente. È un attacco mirato e violento contro la comunità che rappresento. Quelle scritte sono un esempio preciso: vogliono intimidirci, isolarci e privarci di uno spazio sicuro. Questa gente che si sente libera di colpire gratuitamente e di attaccare gli altri crede forse che la società svolterà lo sguardo? Io no, non mi fermo e ho trovato un grandissimo appoggio dalla direzione generale dell’ospedale Bufalini”.

Cosa hanno detto dalla Direzione generale?

“L’ospedale di Cesena ha preso una posizione netta sulla faccenda, dimostrandomi da subito supporto e sostegno, e si sono dimostrati disponibili ad aiutarmi in tutto. Mi hanno assicurato che seguirà un comunicato e una denuncia alle autorità competenti per questo atto di odio che non lascia spazio a interpretazioni”.

Ha un’idea di chi possano essere i colpevoli, c’era qualcuno in ospedale che non la aveva accolta benevolmente?

“Non ho idea, è stato un fulmine a ciel sereno, perché quando ho iniziato a lavorare all’ospedale di Cesena, alla sala operatoria, sono stato accolto bene dai colleghi. Per questo quelle scritte mi fanno ancora più male”.

Quelle parole non sono state ancora cancellate e l’armadietto non è stato ripulito…

"Mi hanno suggerito di fare così per poter partire più agevolmente con una denuncia”.

Come si sente ora quando apre il suo armadietto?

“Mi sento come se fossi nudo di fronte a quella latta di metallo. Penso che chi mi vede aprire quell’armadietto associa la mia faccia a quella scritta. Per carità ho ricevuto anche tante testimonianze di affetto in questi giorni. Mi sono sposato un anno fa con mio marito. Ci vogliamo molto bene e ci conosciamo da tre anni e mezzo e da pochi mesi ci siamo trasferiti a Cesena. Siamo circondati da belle persone che ogni giorno ci dimostrano il loro affetto”.

Da quanto tempo è infermiere?

“Dal 2017, ho lavorato al pronto soccorso dell’ospedale Morgagni di Forlì per 6 anni e a giugno mi sono trasferito al Bufalini di Cesena”.

Chi altri le è stato vicino in questo periodo?

“La presidente di Agedo Mara Bruschi, di cui sono il genero. La presidente fondatrice di Agedo Rimini Cesena ha espresso una ferma condanna per l’accaduto, e ha già preso contatti con un legale per decidere i prossimi passi da fare. Mara mi ha assicurato che Agedo continuerà ad essere presente e visibile portando avanti le battaglie nel pieno rispetto delle persone Lbgtq”.