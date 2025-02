Insulti razzisti nel basket. Daspo di due anni alla madre

Se è vero che la mamma della giocatrice della Nuova Virtus Cesena che lunedì si era resa colpevole di aver rivolto insulti razzisti a una giocatrice avversaria dell’Happy Basket Rimini, non è più gradita sugli spalti in occasione delle partite del club cesenate (e del resto il questore di Rimini ha emanato per lei un ’daspo’ di due anni), alle prossime tre gare interne del campionato Under 19 della Nuova Virtus, non potrà accedere proprio nessuno. Lo ha disposto il giudice sportivo della Fip che ieri, omologando il risultato della partita in questione (vinta 68-51 dalla Virtus che giocava in trasferta), ha deciso di comminare tre giornate di squalifica al campo cesenate. Squalifica che si applica esclusivamente alle gare dell’under 19, tanto che domani alle 18, quando al PalaIppo le due società si affronteranno nuovamente, questa volta nell’ambito del campionato di serie B femminile, il pubblico sarà regolarmente ammesso all’interno dell’impianto.

Non è invece stata squalificata l’atleta riminese che, dopo essere stata bersagliata dagli insulti, aveva lasciato il campo per raggiungere la tribuna e affrontare la madre che la stava denigrando, venendo così espulsa. Per lei è in effetti stato emesso solo un provvedimento di deplorazione per comportamento non regolamentare con riconoscimento dell’attenuante trattandosi di una "reazione - si legge nel provvedimento - alla grave offesa, inequivocabilmente discriminatoria e razzista, proferita nei suoi confronti dalla sostenitrice".

La Nuova Virtus ha invece dovuto fare i conti con tre giornate di squalifica pur non essendo stata direttamente coinvolta nella vicenda. L’unica ‘colpa’ del club cesenate è in effetti legata al fatto che la donna che ha offeso la giovane atleta riminese, è la madre di due giocatrici virtussine. Anche loro del tutto estranee ai fatti. La madre non è nemmeno una tesserata Virtus. Contro la donna ha comunque usato il pugno di ferro il questore di Rimini con un ‘daspo’ che la obbliga a stare lontana dagli eventi sportivi di ogni tipo per due anni. E potrebbe subire anche le conseguenze della denuncia presentata dalla società riminese.

"Prendiamo atto della disposizione (la squalifica del campo, Ndr) – ha commentato ieri la vicepresidente Ivana Donadel, volto notissimo della pallacanestro cesenate e non solo, che dentro e fuori dal campo ha sempre dimostrato coi fatti quanto il suo approccio sia lontano da episodi legati al razzismo e alla discriminazione – e continuiamo a rivendicare la nostra estraneità ai fatti. Dopo esserci fin da subito scusati con l’Happy Basket Rimini, ci siamo messi al lavoro per organizzare iniziative che servano a promuovere quanto più possibile i valori del rispetto e dell’inclusione". La Nuova Virtus dunque non farà ricorso, ne ha intenzione di alimentare ulteriori polemiche intorno a un caso ormai diventato noto in ambito nazionale. In effetti domani prima dell’inizio della partita, le atlete di Cesena e Rimini entreranno in campo insieme indossando una maglietta realizzata appositamente con uno slogan contro il razzismo. "Sarà solo la prima di una serie di iniziative che intendiamo realizzare – aggiunge Donadel - perché da qui alla fine della stagione il nostro intento è quello di invitare a prendere coscienza delle parole che vengono utilizzate e del loro peso. Nell’ambito della lotta al razzismo, certo. Ma non solo. Anche perché in questi giorni su di noi come su altre persone del tutto estranee dai fatti stanno piovendo fiumi di insulti pesantissimi e immotivati, spesso alimentati dall’odio che corre sui social network. Vogliamo rispondere mettendo in risalto il lato più bello dello sport, quello più vero. Quello che va nella direzione opposta".