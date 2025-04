“Insulti razzisti contro di noi”: sospesa partita di calcio

Gambettola (Cesena), 8 aprile 2025 – Partita sospesa, domenica pomeriggio nel girone O della Seconda Categoria di calcio, tra lo Junior Gambettola padrone di casa e il San Colombano Italtex: espulsioni, tensione e, secondo il San Colombano, episodi di razzismo.

La vicenda

Sul risultato di 1-1, alla mezz’ora del secondo tempo, l’arbitro Alessio Chionco, cesenate, ha fischiato la sospensione anticipata della partita. Tutto comincia con un calcio di punizione fischiato a favore dei padroni di casa non lontano dall’area di rigore: l’attaccante e il difensore battibeccano tra loro finché non vengono espulsi entrambi. “Il nostro giocatore coinvolto è di colore, Modre Zoubaidou, classe 2000 – racconta Paolo Turci, allenatore del San Colombano –. A quel punto dal pubblico sono partiti ripetuti insulti di stampo razzista ai quali Modre ha risposto verbalmente. A quel punto i tifosi gambettolesi sono partiti anche verso Zakaria Balward, classe 2005. A lui hanno urlato: ‘Vai in Marocco a badare i cammelli’”. Su questo Natalino Nuti, dirigente dello Junior Gambettola, nega: “Io non ho sentito nulla e nemmeno gli altri giocatori. Ma se qualcuno ha pronunciato quelle parole ha sbagliato: sono cose che non devono mai succedere”.

A quel punto il giocatore espulso dello Junior Gambettola ha aperto il cancello che collega il campo con la tribuna. “Abbiamo detto al nostro calciatore – continua Nuti – di lasciare il campo, farsi la doccia e andare in tribuna: forse lui ha capito male”. Di fatto, però, la tensione si è spostata a pochi metri dai tifosi. “Il calciatore espulso del San Colombano in un primo momento non voleva proprio lasciare il campo. Lui e altri cercavano di raggiungere il nostro uomo per proseguire la discussione. Alcuni calciatori del San Colombano erano arrivati allo spazio che divide il campo di gioco dalle tribune. Non abbiamo voluto aprire il cancello che si trova in quello spazio per non peggiore la situazione”. Ma secondo Turci, “il cancello non era chiuso a chiave”, dunque c’era potenzialmente il rischio che la situazione degenerasse. A quel punto, l’arbitro ha emesso il triplice fischio, probabilmente spaventato dall’accaduto.

“Alcuni dei nostri avversari – riprende Nuti – erano fuori dal campo e non volevano rientrare”. Circostanza questa che viene confermata anche dagli ospiti, per solidarietà verso i compagni colpiti dagli insulti. “Il direttore di gara – afferma Turci – mi ha assicurato che il tutto sarà segnalato nel referto gara. Impossibile lasciar passare queste situazioni incresciose sotto silenzio”.