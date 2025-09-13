Intanto confermata la nave per Venezia. E paste per tutti

Pronti all’imbarco. E’ vero che l’attualità porta a pensare prima di tutto ai pullman in partenza per Genova in vista del match di oggi con la Sampdoria (nel settore ospiti dello stadio di Marassi ci saranno almeno 632 tifosi bianconeri, tanti quanti i biglietti venduti a ieri sera), ma la trasferta di sabato 20 settembre a Venezia è già dietro l’angolo. E si annuncia col vento in poppa.

Non un termine a caso, visto che una delegazione di supporter del Cavalluccio raggiungerà la Laguna in nave, partecipando alla trasferta organizzata dal gruppo ’Insieme per il Cesena’.

"Abbiamo raggiunto il numero minimo di cento iscritti - ha infatti confermato ieri Johnny Pastorelli a nome degli organizzatori - e stiamo continuando a riscontrare tanto entusiasmo. E’ ovviamente ancora possibile continuare a prenotarsi".

Nel frattempo peraltro il piatto si arricchisce: nelle ultime ore infatti la pasticceria ’La Cesenate’ ha deciso di offrire un gustoso benvenuto a coloro che saliranno a bordo, mettendo a disposizione paste per tutti.

Il programma prevede la partenza dal Porto Canale di Cesenatico alle 7 della mattina: la nave, spaziosa, dotata di più ponti, ampie zone comuni sia interne che esterne e un bar, impiegherà verosimilmente tra le cinque e le sei ore per solcare l’Adriatico fino a Venezia, dove approderà nelle immediate vicinanze del settore ospiti in tempo per il fischio di inizio del match in programma alle 15.

Il viaggio di ritorno dovrebbe poi iniziare intorno alle 18: i tifosi avranno la possibilità di cenare a bordo con un risotto di mare da accompagnare con qualche brindisi (sperando che ci siano motivi per festeggiare), attraccando poi nuovamente a Cesenatico entro la mezzanotte.

Il costo di partecipazione è di 80 euro a testa e a questo punto la partenza della nave è garantita. L’unica variabile rimasta sul tavolo è quella legata alle condizioni del mare.

Chiunque volesse chiedere informazioni o prenotarsi in relazione ai posti ancora disponibili, può contattare uno dei seguenti numeri: 349-4914527; 348-1750873 e 338-5041146.

Luca Ravaglia