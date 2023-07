Intelligenza artificiale, domani e venerdì il tour nelle imprese cesenati

Cesena sarà sede nazionale domani e venerdì del primo tour dell’innovazione di Confartigianato nazionale per sensibilizzare le imprese all’applicazione dell’intelligenza artificiale. Il Digital Innovation Hub di Confartigianato Cesena e Confartigianato nazionale promuovono il primo Innovation Tour, un innovativo modo di fare network sul territorio nel corso del quale esperti ed imprese si incontreranno per approfondire tematiche legate all’innovazione, nello specifico dell’intelligenza artificiale e alle sue applicazioni in impresa. "In Confartigianato Cesena - spiega il responsabile Dih Gabriele Savoia- opera da anni il Digital Innovation Hub (Dih), uno sportello dedicato per favorire processi di innovazione nelle imprese attraverso una rete di collaborazioni con partner esperti del settore e un pool di specialisti qualificati nel proporre le soluzioni migliori per le imprese. Con l’Innovation Tour Confartigianato nazionale avvia un percorso che alza ulteriormente l’asticella del nostro accompagnamento alle imprese nella transizione tecnologica. Domani mattina il tour si snoderà in alcune imprese cesenati all’avanguardia nelle varie filiere, Sca, Cyberloop, Alexide, Sab Group e Gruppo Ivas. Venerdì presso l’azienda Alexide si terrà un forum sull’intelligenza artificiale e le sue applicazioni in impresa con imprenditori, esperti e docenti della Facoltà di Ingegneria Informatica dell’Università di Bologna ed esperti di neuroscienze". A dare il là al primo tour nazionale che ha scelto il Cesenate come territorio protagonista saranno Andrea Scalia, responsabile Confartigianato nazionale settore Innovazione e rete d’impresa, i docenti universitari della Facoltà di Ingegneria Informatica dell’Alma Mater di Bologna Vittorio Maniezzo e Marco Antonio Boschetti, membro del Distretto Informatico romagnolo coinvolto nell’iniziativa, nonché Caterina Garofalo e Francesco Gallucci, fondatori dell’associazione italiana di Neuromarketing e Alessandro Fagioli della softerhouse Alexide, esperta di intelligenza artificiale, padrone di casa per l’evento di venerdì. "Il forum con le imprese del territorio selezionate per filiere - aggiunge il responsabile Dih Confartigianato Cesena Savoia- approfondirà il tema dell’intelligenza artificiale e il suo impatto all’interno dell’attività d’impresa unitamente alle azioni da adottare per declinare questa straordinaria risorsa nel tessuto delle piccole imprese".