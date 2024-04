Intelligenza artificiale, sabato tavola rotonda

Cosa si può fare con l’AI, e cosa sarebbe meglio non fare? Come questa nuova inevitabile tecnologia impatterà sulla nostra vita? È dedicata al tema dell’intelligenza artificiale analizzata dal punto di vista sociale la tavola rotonda promossa da Casa Bufalini in programma sabato dalle 16 nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana. Il pomeriggio sarà introdotto dai saluti istituzionali, affidati all’assessore alla Cultura e Inclusione Carlo Verona e all’assessora alla Sostenibilità ambientale e Progetti Europei Francesca Lucchi. Il giornalista moderatore dell’incontro, Maurizio Marchesi, passerà quindi la parola a Jacopo Perfetti, imprenditore, autore e docente universitario, mentre Fiammetta Fanizza, docente di sociologia dell’ambiente e del territorio presso l’Università di Foggia, parlerà invece delle “Capacità predittive e degli effetti sociologici dell’IA”.