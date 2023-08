"Interessi zero sui prestiti fino a 50mila euro"

Un botta e risposta sull’alluvione. Antonio Tajani e Matteo Salvini da un lato, Stefano Bonaccini dall’altro. Il Meeting di Rimini diventa il palco per l’ennesimo scontro sui risarcimenti. Il primo a parlare è il ministro degli Esteri, che non risparmia una stoccata al governatore: "Noi stiamo dando risposte concrete. Capisco che ci sia delusione da parte di Bonaccini per non essere stato nominato commissario, ma non è giusto fare polemica. Non si fa propaganda sull’alluvione". Salvini, che al Meeting ha partecipato a un incontro dedicato al Pnrr, ha invece ribadito che "a settembre cominceranno ad arrivare i ristori a famiglie e imprese. Ho sentito il commissario Figliuolo e ho chiesto di accelerare". Bonaccini, dal canto suo, chiede al governo concretezza. "Ristori a settembre? Sono passati più di tre mesi dall’alluvione e le famiglie non hanno ricevuto rimborsi, a parte i 3mila euro che abbiamo previsto noi insieme alla protezione civile. Il vero problema è che i cittadini vorrebbero sapere cosa arriva e quando. Il governo non ha voluto il credito di imposta che funzionò benissimo nel terremoto". Poi l’annuncio: "Lunedì in Giunta approveremo una delibera in base alla quale la Regione, insieme ai Confidi, garantisce che siano azzerati i tassi d’interesse per 18 mesi a chi chiede prestiti fino a 50mila euro. Inoltre abbiamo deciso che dei 50 milioni di donazioni ricevute almeno la metà andrà a rimborsare la rottamazione delle auto". Per quanto riguarda le parole di Tajani, "a lui – la replica di Bonaccini – chiedo di venire con me a parlare con alluvionati e imprenditori. Mi interessa collaborare e darci da fare. A me va benissimo collaborare con il generale Figliuolo". Giuseppe Catapano