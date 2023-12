International Food rilancia l’area ex Arena

Dal Credito cooperativo romagnolo e Gruppo Bcc Iccrea, oltre 19 milioni di euro di finanziamenti alla International Food srl, azienda internazionale specializzata nella produzione di bevande vegetali. L’investimento consisterà in nuovi beni strumentali per la produzione nella nuova sede di Gatteo, nella zona ex Arena (ed ancora prima Chirichì).

Soddisfatto il sindaco Roberto Pari: "La riqualificazione di un’area importante, come quella dell’ex Arena, contribuisce almeno in parte a sanare una grande ferita per il nostro territorio che ha portato alla perdita di tanti posti di lavoro e ad una situazione di degrado". L’azienda nacque a Santarcangelo di Romagna grazie ad un’idea di Salvatore Gallo, pioneristica nel settore delle bevande vegetali, attività continuata poi in famiglia. Oggi l’attività commerciale con l’estero costituisce l’80% del fatturato complessivo.

Nel 2022 l’azienda viene notata dal fondo internazionale Dea Capital Alternative Funds Sgr Spa (società del Gruppo De Agostini), con l’acquisizione del 55% delle quote societarie e la sua produzione è destinata al mercato mondiale. "Abbiamo creduto a questa idea e siamo diventati l’Istituto di riferimento di questa giovane azienda – afferma Daniele Bagni, direttore Generale Bcc Romagnolo -. Il nostro ruolo è investire in realtà dove imprenditorialità e professionalità si uniscono per creare valore". I lavori presso la nuova sede di Gatteo, sono già in corso e l’inaugurazione avverrà nella seconda metà del 2024.

"Il nostro obiettivo – afferma Caterina Gallo responsabile della comunicazione di Food International – è diventare un player internazionale nella produzione e commercializzazione di alimenti vegetali. Grazie al supporto dell’amministrazione comunale e alla collaborazione con Bcc Romagnolo, riusciremo a coronare il sogno dei nostri genitori". I lavori presso la nuova sede di Gatteo, finanziati attraverso un’operazione di leasing concessa dal Gruppo Bcc Iccrea, sono già in corso e il nuovo sito produttivo sarà inaugurato nella seconda metà del 2024.