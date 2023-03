"Interventi contro il dissesto idrogeologico"

Prima visita per il nuovo assessore regionale al Welfare, Politiche giovanili, Montagna e Aree interne Igor Taruffi che ha incontrato i sindaci del territorio collinare e montano a Bagno di Romagna. Molte le istanze comuni che gli amministratori di questa vasta area hanno evidenziato a partire dalla necessità di una viabilità sicura e facilmente percorribile. I sindaci non hanno mancato di porre il tema del dissesto idrogeologico, che ha colpito anche recentemente questi territori con frane e danni a viabilità e infrastrutture, e per il quale hanno sottolineato come sia necessaria una serie programmata di interventi e di investimenti per fronteggiare future ondate di maltempo che rischiano di mettere in ginocchio un intero territorio. Il neo assessore Taruffi raccogliendo le sollecitazioni ha promesso che "la Regione sta mettendo in campo un intervento straordinario per la manutenzione delle strade dei comuni di montagna, 1,5 milioni per la nostra Provincia, con risorse che verranno erogate durante l’estate. E stiamo predisponendo un provvedimento che finanzierà la gratuità degli asili nido nei comuni montani". "La montagna e le aree interne hanno bisogno di attenzione e cura e hanno grandi potenzialità - ha detto il consigliere regionale Massimo Bulbi - con l’assessore Taruffi condividiamo l’impegno a collaborare con i sindaci per trovare soluzioni per contrastare lo spopolamento e rendere il territorio sempre più attrattivo garantendo anche a chi vive nel territorio di accedere facilmente ai servizi, supportando anche le attività economiche-commerciali che hanno anche una funzione sociale".