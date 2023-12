Interventi da 80mila euro sui marciapiedi

Ricostruzione e risanamento delle pavimentazioni stradali in materiale lapideo, ciottoli, porfidi e lastre, nelle strade, nelle piazze e nei viali della città. L’amministrazione comunale ha stanziato 80 mila euro per i nuovi lavori sulle pavimentazioni speciali, di cui la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, a cui seguirà lo schema del definitivo. Gli interventi previsti, che vanno a sommarsi alle opere realizzate negli anni 2015, 2016 e 2018, riguardano il ripristino di pavimentazioni speciali di strade, piazze e marciapiedi del centro storico, tramite l’asportazione delle parti ammalorate ed eventuale risanamento e bonifica dei relativi sottofondi, e il risanamento di pavimentazioni stradali in materiale lapideo.

"Questo tipo di interventi – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – è frutto di un’attenta analisi del territorio che si inserisce nella programmazione di lavori di manutenzione stradale eseguiti nel corso dell’anno. Per predisporre un quadro degli interventi è stata effettuata un’indagine estesa a tappeto su tutta l’area urbana, comprendente, oltre al centro storico, la parte relativa ai nuclei storici minori, con l’intento di individuare una rete di itinerari pedonali di rilevante interesse collettivo da sottoporre a sistematica ricostruzione, ristrutturazione e manutenzione".

Le strade e i tratti interessati dagli interventi, da eseguire entro la primavera del prossimo anno, sono il camminamento dell’area verde tra le vie Modotti e Belli nel quartiere Al Mare, il marciapiede in via Natale dell’Amore nel quartiere Centro Urbano, un breve tratto stradale di via Gadda, il camminamento dell’area verde di via Ungaretti e il marciapiede di piazza Spallicci e alcuni tratti di via Fiorenzuola nel Quartiere Fiorenzuola, oltre a varie vie del centro storico.