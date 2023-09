"Interventi nelle frazioni, i fatti parlano per noi"

"Tanti interventi sulle frazioni, sono un primo nostro pensiero". Così risponde il sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini al Gruppo di opposizione "Insieme per il Futuro" (centrosinistra) di Bagno di Romagna che gli aveva inviato una interrogazione sulla progettualità e i lavori nelle frazioni. "Apprezzo – esordisce Baccini –che l’opposizione concordi sull’idea di trasformare il nostro Comune in un nuovo Trentino".

"Quanto al nostro impegno sulle frazioni – prosegue – abbiamo realizzato interventi di riqualificazione delle strade versoi Poggio alla Lastra, riqualificato l’antico cimitero, attivato bandi per la concessione degli immobili di Trappisa, Mulino delle Cortine e ristrutturato la scuola di Casanova dell’Alpe, che verrà trasformata in ostello. Abbiamo ripristinato le strade per San Silvestro, asfaltato della strada del Trino, creato un parcheggio pubblico a Selvapiana, dove è stato riqualificato il parco pubblico e stiamo ristrutturando l’ex asilo di San Quirico, che diventerà centro di servizi. Abbiamo messo in sicurezza e riqualificato strade e ponti della Valle di Selvapiana, Montegranelli,i Monsavino, Vessa, Pian del Nonno, Ca’ di Borgo, Cà di Gianni, Paganico. A Valgianna è stata acquistata un’area da adibire a parcheggio. Per Acquapartita abbiamo otteneuto proprietà e uso pubblico perpetuo del lago e acquisiremo dal demanio pubblico la strada carrabile ’sopra lago’". "In complesso verso le frazioni - conclude Baccini – siamo andati al di là delle limiitate possibilità di azione consentite dalle emergenze avvenute nel corso della legislatura".