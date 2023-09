Interventi Pnrr a quota 27 milioni "Già dodici appalti aggiudicati, il problema sono i prezzi rincarati"

Interventi dall’ambito scolastico all’impiantistica sportiva fino alla nuova ’area stazione. Ad oggi la Stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni Valle Savio ha aggiudicato 12 procedure di lavori finanziati dal Pnrr corrispondenti a un valore economico complessivo di oltre 27 milioni euro.

Sono otto le gare aggiudicate ad operatori economici con sede nella provincia di Forlì-Cesena (7 svolte per conto del Comune di Cesena, 1 per conto del Comune di Sarsina); quattro quelle aggiudicate ad operatori economici con sede nella provincia di Ravenna (per conto del Comune di Cesena). Al momento sono in corso di pubblicazione e svolgimento ulteriori sei procedure di lavori Pnrr.

“Il cronoprogramma è stato rispettato senza alcun ritardi– commenta il sindaco Enzo Lattuca – Su un totale di dodici aggiudicazioni, ben otto procedure coinvolgono direttamente imprese con sede legale nella nostra provincia, risultato positivo che si inserisce pienamente nello sviluppo del tessuto commerciale provinciale. Ma se da un lato registriamo una vera e propria rincorsa delle costruzioni, avviata dopo una stagione di crisi con i bonus edilizi, dall’altro gli operatori devono affrontare l’aumento dei prezzi dei materiali e la carenza di manodopera. Ringrazio gli uffici comunali – prosegue il sindaco – per il lavoro svolto sin dalla fase di progettazione per intercettare i fondi Pnrr.

Le aggiudicazioni riguardano il nuovo asilo nido di Villachiaviche (1.417.490,56 euro), con lavori saranno eseguiti dal Consorzio edili artigiani Ravenna Cear; il polo sportivo di Villachiaviche (3.603.589,72 euro), aggiudicata al Consorzio cooperative di produzione e lavoro Cons.Coop di Forlì; la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori del polo sportivo dell’atletica (3.941.774,75 euro) aggiudicata a Rti Consorzio edili artigiani Ravenna C.ear; il nuovo asilo nido a San Vittore (1.466.181,82 euro), i cui lavori sono stati aggiudicati a Rti fra Società Fra Operai muratori del Comune di Cesena; la costruzione del polo per l’infanzia ‘Osservanza’ in sostituzione della scuola di Porta Fiume e della scuola di Porta Santa Maria (3.357.268,76 euro) aggiudicata al Consorzio edili artigiani Ravenna Cear; l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori della nuova mensa scolastica di Villachiaviche (468.646,83 euro) aggiudicato al Consorzio edili Ravenna Cear; l’appalto integrato riguardante i lavori di rigenerazione urbana della nuova autostazione di viale Europa e piazzale Karl Marx (6.051.576,11 euro) aggiudicato a Rti, costituendo Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro Cons.Coop. di Forlì; l’appalto integrato relativo alla riqualificazione di piazzale Karl Marx (3.308.482,01 euro) aggiudicato a Coir, Consorzio imprese romagnole di Cesena.

L’appalto dei lavori della scuola secondaria di primo grado Viale della Resistenza”, equivalenti a 2.387.000 euro, è stato aggiudicato a Rti costituendo fra la società capogruppo Società Fra Muratori del Comune di Cesena. La pista ciclabile di Borgo delle rose, pari a 320.882,41 euro, sarà realizzata invece da Clas Società cooperativa di Bagno di Romagna; infine l’appalto dei lavori di ecoefficenza e riduzione dei consumi energetici del teatro Bonci equivalente a una spesa di 329.970,55 euro, è stato aggiudicato al Consorzio Caiec. di Cesena. Sono stati assegnati appalti anche per alcuni dei progetti fra cui quello della nuova stazione Stazione che non sono più coperti dal Pnrr, ma il Governo ha assicurato che avranno fondi sostitutivi.

A queste procedure si aggiunge l’aggiudicazione eseguita dalla Stazione unica appaltante per conto del Comune di Sarsina. È questo il caso dell’intervento di adeguamento sismico della scuola primaria ‘Beniamina Foschi’ aggiudicato per 999.993,08 euro all’impresa costruzioni Antonini Gregorio & C. di Sarsina.