Interventi sulle barriere architettoniche

Proseguono in centro città i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche programmati dall’amministrazione comunale nell’ambito del Peba e caratterizzati, principalmente, dalla realizzazione di rampe dedicate ai pedoni con difficoltà motorie, sia temporanee che permanenti, e dalla definizione di percorsi accessibili. Dopo avere interessato viale Gaspare Finali, il cantiere si sposta ora lungo viale Carducci dove, a partire da lunedì prenderà avvio l’esecuzione delle nuove opere.

Al fine di consentire una piena e sicura esecuzione dei lavori da parte di Sear costruzioni stradali spa di Cesena, in viale Carducci, all’altezza del civico 27 (lato percorso ciclopedonale), sarà allestita un’area di cantiere ed entrerà in vigore un senso unico alternato con movieri o semaforo (nel tratto compreso tra Corso Camillo Benso Cavour e via Leonida Montanari). Queste modifiche saranno valide per l’intera durata dei lavori che saranno terminati entro metà ottobre.

Tra piccoli interventi e opere strutturate, i cantieri interessano buona parte della rete stradale comunale. A questo proposito la Giunta comunale, con apposita delibera, ha approvato un progetto di manutenzione straordinaria per la conservazione e il ripristino delle pavimentazioni speciali su strade, piazze e marciapiedi del territorio urbano, con particolare attenzione al centro storico e ai nuclei storici minori.

L’intervento, finanziato con uno stanziamento di 131.394,00 euro per l’anno 2025, prenderà il via nel mese di gennaio. Gli interventi interesseranno, a tratti o integralmente, i seguenti ambiti urbani: via Zeffirino Re, via Cesare Battisti (all’intersezione con via Chiaramonti), e zona Ponte Vecchio, nel quartiere Centro Urbano, Subborgo Eugenio Valzania, nel quartiere Fiorenzuola, così come le vie G. Ungaretti, C. E. Gadda e F. Arcangeli.