Intervento d’avanguardia al Bufalini. Primo trapianto di microbiota fecale per una paziente con un’infezione

Ce l’hanno fatta. Partito a settembre dell’anno scorso con un’ampia sollecitazione alle donazioni il progetto di raccolta e trapianto di microbiota fecale ha il suo primo paziente. Si tratta di una donna anziana affetta da recidiva persistente di infezione da Clostridioides Difficile. L’operazione è stata eseguita all’ospedale Bufalini dall’unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Forlì-Cesena, diretta dal professor Carlo Fabbri, coordinatore del progetto insieme al professor Vittorio Sambri, alla dottoressa Giulia Gibiino e tutto il team di medici microbiologi coinvolti. "Abbiamo svolto il trapianto in corso di colonscopia in assistenza anestesiologica al di fuori della sala operatoria - informa la dottoressa Giulia Gibiino - . La paziente è stata dimessa dopo 24 ore in buone condizioni cliniche".

Questo tipo di trapianto è presente da tempo in diverse linee guida. Fino ad oggi è stato confinato (ma l’indicazione del trapianto da microbiota, sperimentalmente, sta trovando indicazioni in tante diverse applicazioni cliniche, anche in alcune malattie oncologiche) nel trattamento della Clostridioides Difficile, considerata resistente agli antibiotici. Un batterio che colpisce prevalentemente i lungodegenti, i pazienti anziani e gli immunodepressi. Ma per effettuare il trapianto - che di fatto colloca il progetto romagnolo nel Programma Nazionale sul Trapianto di Microbiota Fecale umano (FMT) - c’è bisogno di donatori, senza di loro la malattia non si cura se non con metodi non sempre efficaci. Ecco dunque che l’occasione di questo primo successo porge il fianco ad un nuovo appello: donate il vostro microbiota. Si tratta di una semplice raccolta di feci, come quelle che si consegnano per eventuali analisi di laboratorio, solo che in questo caso vengono filtrate, trattate e manipolate dall’Unità Operativa di Microbiologia presso il Centro Servizi Pievesestina diretta dal professor Sambri. Serve una banca del microbiota. Ovviamente il donatore deve essere sano e la donazione è anche l’occasione per essere seguiti dal team che effettua la raccolta.

La donazione avviene dopo un colloquio clinico e semplici indagini di laboratorio attraverso cui i tre centri specializzati di Cesena, Ravenna e Rimini, conferiscono l’idoneità al donatore. In contemporanea le tre sedi hanno un percorso di presa in carico dei pazienti affetti da Clostridioides recidivante da valutare per il trapianto. Chi fosse generosamente interessato può fare riferimento al al Centro FMT Forlì-Cesena, c/o Ospedale Bufalini - U.O. Gastroenterologia Forlì-Cesena diretto dal prof. Carlo Fabbri, referente dottoressa Giovanna Romagnoli e dottoressa Giulia Gibiino; al Centro FMT (Centro di Trapianto di Microbiota ) Ravenna c/o Ospedale Santa Maria delle Croci - U.O. di Gastroenterologia, diretto dal dottor Alessandro Mussetto, referenti dottoressa Chiara Racchini e dottoressa Silvia Dari; Centro FMT Rimini c/o Ospedale Infermi - U.O. di Gastroenterologia diretto dal dottor Marco Di Marco, referente dottoressa Alessandra Caponi. I numeri di telefono dei tre centri: Cesena 0547 394586 - 0547 394605; Ravenna 0544 285187 - 0544 285555; Rimini 0541 705900 - 0541 705874.