Intervento della polizia locale

Terribile scontro frontale tra due auto ieri mattina all’alba, alle 6.40, in via San Cristoforo. Una Dacia Sandero guidata da una cesenate di 45 anni e una Hyundai Tucson condotta da un forlivese di 54 anni, provenivano da direzioni opposte quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, hanno sbattuto violentemente tra loro. L’incidente è avvenuto in via San Cristoforo all’altezza del civico 2985, in quella strada dove ultimamente i vandali hanno ripreso a gettare chiodi e viti sull’asfalto. I conducenti sono stati portati in ospedale in gravi condizioni, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e il 118.