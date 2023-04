Intervento di Comune e proprietari "Abbelliamo Galleria Urtoller"

di Andrea Alessandrini

Vecchie gallerie del centro storico, tra passato e futuro, col presente che scricchiola. È stato presentato all’aula magna della Biblioteca Malatestiana, all’inaugurazione della mostra di fotografie della città negli anni Sessanta fornite dallo sterminato archivio Zangheri – in un incontro in cui hanno dialogato gli architetti Giordano Conti, ex sindaco e Carlo Verona, assessore – un filmato realizzato dal cesenate Paolo Severi che sta furoreggiando su You Tube dedicato alla realizzazione delle gallerie Oir, Urtoller e Isei.

La quarta del centro storico è galleria galleria Almerici. Vengono ripercorre le costruzioni con preziose immagini d’epoca da fine anni ’50 a metà anni ’60. Furono realizzati interventi rispettivamente sui palazzi Urtoller, Oir al quale col progetto di Saul Bravetti venne collegato il condominio nella facciata anteriore e e nello spazio liberato all’abbattimento di palazzo Cattoli. Opere che, al netto del giudizio architettonico degli addetti ai lavori, ebbero il merito di ammodernare e favorire il consolidamento della rete distributiva e commerciale del centro.

Sessant’anni dopo, le gallerie sperimentano ormai annose difficoltà per la sostenibilità commerciale e necessitano di migliorie sugli edifici dove insistono gli appartamenti dei residenti. Galleria Urtoller, che collega corso Mazzini e via Fantaguzzi, inaugurata nel 1968, si sta avviando verso un intervento di riqualificazione a lungo auspicato. "Abbiamo avviato il confronto cno gli amministratori di condominio – afferma l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – e c’è l’intendimento di realizzare la nuova pavimentazione con il coinvolgimento dell’amministrazione comunale in un progetto in cui i proprietari privati facciano la loro parte con migliorie all’impianto di illuminazone e al decoro della galleria". Una piccola porzione di pavimentazione vennne realizzata nel lato via Fantaguzzi nell’intervento sul nuovo manto delle vie Fantaguzzi e Albizzi".

Galleria Oir è quella che sta peggio con tanti locali sfitti e non si è realizzato il piano di ripopolamento commerciale avviato dopo l’intervento in piazza della Libertà. "La galleria trarrà nuova spinta dalla nuova pinacoteca comunale che vi si insedierà", afferma ancora l’assessore Castorri". Di migliorie e locali commerciali tutti riempiti avrebbero bisogno anche le gallerie Isei e Almerici, dove l’apertura di esercizi pubblici ha portato un po’ di ossigeno.