Intervento nella zona Concessionarie. Il deposito diventerà uno studentato

Un nuovo studentato composto da sei appartamenti sorgerà nella zona delle Concessionarie di Cesena. È quanto previsto dallo schema di convenzione che sarà sottoscritto nei prossimi giorni tra l’amministrazione comunale e la società GestStud srl, proprietaria dell’immobile di via Amalfi 59.

L’edificio (nella foto) sarà oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia e conservativa con cambio di destinazione d’uso da deposito artigianale a residenza universitaria. In particolare, il progetto interesserà il primo piano del fabbricato.

L’iter è stato avviato nell’ottobre 2024, con la presentazione della richiesta di permesso di costruire. Il progetto ha ricevuto parere favorevole e inoltre, l’azienda regionale per il diritto agli studi superiori ha manifestato il proprio sostegno alla candidatura del progetto nell’ambito dell’avviso pubblico previsto dal Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, finalizzato all’individuazione di nuovi posti letto per studenti delle istituzioni della formazione superiore. In caso di esito positivo, sarà dunque stipulata un’apposita convenzione.

"Il cambio di destinazione d’uso – commenta l’assessora alla programmazione urbanistica Cristina Mazzoni – consente di valorizzare il patrimonio edilizio esistente attraverso interventi mirati e rispondenti ai bisogni della città. In questo caso, si tratta di rispondere alla crescente domanda abitativa da parte della popolazione studentesca universitaria, oggi composta da oltre cinquemila ragazzi che hanno scelto Cesena per la propria formazione accademica. L’area delle ‘Concessionarie’, individuata come zona strategica per la rigenerazione urbana, si arricchirà così di un nuovo servizio fondamentale. È questo un ulteriore intervento che conferma la visione strategica del piano che mira a un minor consumo di suolo garantendo una qualità urbana ed edilizia migliore attraverso la promozione della rigenerazione urbana e la tutela del territorio".

L’intervento prevede la realizzazione di sei unità abitative destinate a studenti universitari e di un alloggio per il custode. La proprietà dell’immobile è detenuta da GestStud Srl per un periodo di vent’anni. Come previsto dalla convenzione, la società si impegna ad avviare i lavori entro un anno dal rilascio del permesso di costruire (salvo proroghe previste dalla normativa vigente), completare i lavori entro tre anni, mantenere la destinazione d’uso a studentato per l’intera durata dell’intervento e a sottoscrivere contratto di locazione e convenzione con il Dipartimento per il diritto allo Studio universitario per l’affitto agli studenti.

Luca Ravaglia