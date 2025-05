Intervento per l’asina Frida: nuova raccolta fondi

C’è tanto amore attorno alla storia di Frida, l’asina che ha commosso centinaia di persone, con la sua vita fatta di sofferenza e crudeltà, ma anche di persone che sanno veramente amare e per un animale sono disposte a fare sacrifici. Frida ha avuto bisogno di un importante intervento veterinario e sulla piattaforma GoFundMe, è partita una raccolta fondi. Se oggi questa dolce asina è viva, il merito è dell’Oasi Desirée di Cesenatico, dove anni fa giunse in condizioni disperate.

Viveva in un allevamento di asini da carne dove, a causa di una ferita durante il pascolo, era incapace di alzarsi. Per mesi è rimasta stesa a terra, sviluppando piaghe da decubito e sopportando dolori indicibili. Era incinta, l’allevatore voleva solo aspettare che partorisse prima di sbarazzarsi di lei. "Ma Frida – racconta l’organizzatrice Alice Leonardi – non era solo un numero e, grazie al nostro soccorso, ha trovato una nuova possibilità".

Frida non riesce ad alzarsi da sola, ma non è in pericolo di vita. Vive insieme alla figlia, l’asinella Deva, ma ora ha bisogno di un intervento chirurgico. I costi sono altissimi e da soli i volontari e le volontarie di Oasi Desirée non possono farcela. Su GoFundMe sono già stati raccolti 3.700 euro grazie a 120 donazioni. Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-frida-a-rialzarsi. Per avere informazioni è possibile contattare l’Oasi Desirée al 335 5475144.

g.m.