Intervista sull’Olocausto ieri e oggi

Il Consorzio Romagna Iniziative ha organizzato, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena, una giornata dedicata ai ragazzi degli istituti scolastici di Forlì e Cesena sul

tema della Memoria. La giornata della Memoria si celebra il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto, il genocidio degli ebrei, identificato più correttamente con il termine ebraico Shoah (catastrofe, distruzione). La data fu scelta nel 2005 dall’Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite) per ricordare il giorno della liberazione, da parte dell’Armata Rossa, del campo di concentramento di Auschwitz.

L’iniziativa, patrocinata dai Comuni di Forlì e di Cesena, si svolgerà oggi, 17 gennaio, alle 10.30 alla Sala San Luigi per gli studenti di Forlì e domani, 18 gennaio, sempre alle 10.30 al Teatro Bonci di Cesena per gli studenti di Cesena. L’ingresso sarà aperto gratuitamente non solo agli studenti, ma anche anche a tutti i cittadini che volessero partecipare, fino ad esaurimento posti.

Andrà in scena ‘La verità è un intreccio di voci - 10 domande di Gitta Sereny’, un progetto teatrale coinvolgente e innovativo, a cura di Rosario Tedesco, sulla giornalista inglese ebrea che nel 1971 intervistò in cella, per 70 ore, Franz Stangl, comandante dei campi di sterminio di Sobibor e Treblinka, in Polonia. Franz Stangl fu l’unico comandante di campi di sterminio portato davanti a un tribunale. A portare in scena questa storica intervista saranno Fabio Pasquini e Rosario Tedesco.

Le conversazioni della giornalista inglese (ma, in realtà, nata a Vienna, nel 1908, da padre ungherese) con Franz Stangl ebbero luogo nella prigione di Düsseldorf, dopo che l’ex-comandante di Treblinka e Sobibor era stato condannato all’ergastolo il 22 dicembre 1970. Stangl e la giornalista si incontrarono per la prima volta il 2 aprile 1971; l’ultimo colloquio si svolse il 27 giugno dello stesso anno. "Quando tutto ciò arrivò alla fine – scrive la Sereny – Stangl voleva morire e io non fui né sorpresa né dispiaciuta quando morì d’infarto, 19 ore dopo che l’avevo lasciato".

Il resoconto di quella lunga intervista è contenuto nel libro ‘Into that Darkness’ (In quelle tenebre) pubblicato nel 1974.

Nuove domande verranno portate sulla scena poste dagli spettatori: domande semplici e coraggiose che innescano risposte da tenebra. Delle buste chiuse e colorate verranno distribuite al pubblico, che riceverà poche brevi istruzioni su come si svolgerà l’evento. Il tempo che si voleva bloccare per sempre, grazie a queste domande-chiave, ritorna a scorrere. Poiché una comunità che interroga il passato lo rende vivo.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Conservatorio Bruno Maderna Cesena che con i suoi studenti interpreterà le musiche di accompagnamento.

"Volontà del Consorzio Romagna Iniziative – commenta il presidente del Consorzio, Marco Rondoni – è che progetti come questo diventino un appuntamento annuale in cui proporre e promuovere iniziative per i giovani legati ai temi della Memoria. Questo per essere di supporto concreto alla didattica delle scuole dedicato a temi come quello del rispetto dell’altro e valorizzazione delle differenze, che non vanno mai persi di vista".