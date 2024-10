Intrappolato in auto: salvato dai vigili del fuoco

Un incidente all’alba di ieri ha coinvolto un automobilista che viaggiava lungo l’autostrada A14 nel tratto compreso tra i caselli di Cesena e Cesena Nord. L’uomo, per ragioni ancora al vaglio degli uomini della polizia stradale giunti sul posto per occuparsi dei rilievi del caso, ha perso il controllo del veicolo che guidava, una Bmw, uscendo dalla carreggiata e terminando la corsa sul terreno che fiancheggia l’asfalto, impattando contro la vegetazione. In seguito all’urto il conducente è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco di Cesena, che sono riusciti ad aprire la portiera ricorrendo alle attrezzature idrauliche in loro dotazione, liberando il ferito e affidandolo alle cure del personale sanitario. Fortunatamente l’uomo, trasportato poi al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini per accertamenti più approfonditi, pare non aver riportato ferite di seria entità. Il tratto autostradale teatro dell’incidente, che si è verificato intorno alle 5 di mattina, è stato rimesso in sicurezza.