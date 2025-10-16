Intrattenimento e cultura,. Dolce Estate da 80mila persone

A Savignano, le manifestazioni della Dolce Estate hanno portato oltre 80mila persone. Un’estate da ricordare. La risposta alle tantissime proposte del cartellone, promosso dal Comune con le associazioni e realtà cittadine, è stata da tutto esaurito. Ai primi posti Piadiniamo con 30mila presenze, Il Wine Festival con 15mila e la Notte Bianca e La fEsta de Campet con ciascuna 10mila. Affollate come sempre anche le serate della Scuola comunale di musica, Borgo Sonoro e Coro Davvero e all’alba, aperitivi in inglese, mercatini per grandi e piccoli, letture per bambini a cura della Biblioteca comunale, intrattenimenti nei quartieri. E ancora, le osservazioni astronomiche con gli Astrofili del Rubicone, le serate al Museo archologico, le letture musicali con Emiliano Visconti, le Giornate Gridelliane e, in chiusura, il festival di fotografia che ha segnato un passo positivo con la nuova direzione artistica e il ritorno delle mostre in città. Le presenze vanno considerate pensando alla qualità del cartellone in cui figuravano volti di primo piano come quello di Umberto Galimberti, Stefano Massini, Roberto Mercadini, Franco Berrino, Offlaga Disco Pax, Tonino 3000, Francesco Gobbi, Lorenzo Bartolini, Sergio Casabianca, Artenovecento, David Pacini. Hanno detto il sindaco Nicola Dellapasqua e la vicesindaca Stefania Morara: "Tracciamo con grande orgoglio questo bilancio della Dolce Estate. I savignanesi hanno vissuto la città grazie all’offerta di un cartellone ’complementare’, il cui punto di forza è stato quello di proporre intrattenimento e cultura e di valorizzare i luoghi identitari, prima fra tutti piazza Borghesi. Piazza Giovanni XXIII, luogo vissuto in tutte le sere estive, è stata il punto di riferimento per il tempo libero".

Ermanno Pasolini