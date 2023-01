Invasione dei tifosi, come cambia viabilità e sosta al ’Manuzzi’

In vista del derby di oggi alle 14.30 tra Cesena e Rimini, la polizia locale di Cesena ha comunicato alcune temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta. Oltre al parcheggio antistante la curva ospiti, i tifosi riminesi potranno parcheggiare nell’ampia area posta nelle immediate vicinanze, a ridosso del centro commerciale Montenfiore, con accesso dalla rotonda Lugaresi. Generalmente, in riferimento a un’ordinaria gestione degli eventi sportivi, l’area è accessibile ai tifosi locali, ma in questa occasione sarà riservata esclusivamente alla tifoseria ospite. I tifosi del Cesena potranno utilizzare i parcheggi a sud dello stadio, nella zona della via Emilia e dell’ospedale (gratuito per l’intera giornata di domenica), raggiungendo a piedi lo stadio nel giro di pochi minuti. Si consiglia inoltre di non utilizzare le aree residenziali prossime al ‘Manuzzi’ per evitare disagi ai residenti. A questo proposito, con lo scopo di prevenire situazioni di criticità e per garantire gli accessi alle proprie abitazioni ai cittadini che vivono in questa zona, la polizia locale presidierà la zona. La chiusura della viabilità di via Spadolini sarà effettuata con largo anticipo rispetto all’inizio della partita, con lo scopo di assicurare questa divisione chiara tra parcheggio ospiti e parcheggio tifosi locali. Non sarà inoltre consentito alcun passaggio pedonale sulla stessa via per raggiungere la Curva Mare e le altre zone riservate ai tifosi bianconeri dalla rotonda Lugaresi. Per coloro che invece vorranno raggiungere il centro commerciale Montefiore, l’accesso sarà consentito ai parcheggi esclusivamente da via Assano.