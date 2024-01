Invasione di campo a Cesena . Tre anni di Daspo a papà Shpendi. Voleva picchiare il portiere

Per parecchio tempo potrà vedere il figlio giocare soltanto guardandolo in televisione. Liman Shpendi si è infatti visto comminare un Daspo, divieto di assistere alle manifestazioni sportive, della durata di tre anni. Domenica pomeriggio aveva scavalcato le basse protezioni che separano la tribuna dal campo dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena avventandosi contro il portiere dell’Olbia Filippo Rinaldi, ‘colpevole’ di aver avuto uno scontro di gioco nel campionato di calcio di serie C con suo figlio Cristian e di non aver valutato immediatamente il fatto che il giovane attaccante romagnolo si fosse ferito al volto.

Il Daspo è stato firmato ieri dal questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei, che ha ritenuto che il padre di Shpendi avesse tutte le intenzioni di colpire il portiere al volto e che non ci sia riuscito soltanto grazie all’intervento degli altri sportivi in campo, che lo hanno bloccato quando ormai aveva sferrato il colpo. In questo modo Rinaldi sarebbe stato colpito soltanto al braccio. Liman Shpendi è stato anche denunciato per il reato di scavalcamento e invasione di campo e per percosse, anche se le parti offese per il momento non hanno presentato denuncia. Nel frattempo ieri è arrivata la sentenza del giudice sportivo: il Cesena Calcio dovrà disputare la gara interna contro la Fermana del 3 febbraio a porte chiuse, pagando un’ammenda di mille euro. Non è stata presa in considerazione la gara contro il Pontedera del 20 gennaio perché in occasione di quel match è già presente un divieto: la curva nell’occasione sarà infatti chiusa per via di comportamenti scorretti attuati dai tifosi romagnoli durante la trasferta a Pescara.

Luca Ravaglia