‘Invasione’ in via Sacchi: "Che felicità rivedere tanti bambini in centro"

Anche i più distratti se ne sono resi conto orecchiando inconsueti suoni mattutini sotto le finestre. Un vociare composto da centinaia di ragazzini, che come fiume colorato hanno attraversato la via Sacchi da cima a fondo fino al cancello dell’ex Convento di Santa Caterina (a suo tempo scuola Mazzini-Marinelli). Non un gruppetto, ma ben 500 persone tra studenti e personale scolastico. Sarà così per un anno, fino a quando la loro scuola media, Viale della Resistenza, non sarà totalmente ristrutturata. Un impatto curioso su una via non troppo estesa, collocata nella ztl e caratterizzata da case a schiera dove ogni rumore giunge anche ai piani alti accentuato dall’eco. Ciò provoca qualche mugugno? Neanche per sogno. C’è una fibrillazione tra gli abitanti che assomiglia molto alla gioia. Del resto la vocazione scolastica del complesso è antica (scuola elementare, scuola materna, università, e in futuro scuola della musica) e le voci dei bambini mancavano da un bel un po’.

"E’ un avvenimento che suscita felicità veder passare davanti alle nostre porte tanti ragazzini che vanno verso scuola" dice Chiara Riva . "Abbiamo cinque nipoti tutti in età da fidanzati - gli fa eco Francois Caillat -, ci mancava la vicinanza e l’immagine dei bambini. E poi, vogliamo mettere l’attenzione con cui ora si accudisce la nostra strada e quelle intorno? Ben tornati bambini!". "Il vociare dei ragazzini che si recano all’ex Convento di S.Caterina - commenta Romano Colozzi con una punta di nostalgia - ha suscitato una certa emozione in me che dal 1952 al 1960 mi sono recato lí, nelle aule della scuola Mazzini-Marinelli, per frequentare l’asilo e le elementari. É bello rivedere tanti ragazzi nel centro storico". "Che meraviglioso, inaspettato regalo - afferma Gaia Zappi - il trotterellare festante e il vociare allegro sotto le nostre finestre dei ragazzi che vanno a scuola. Un tuffo al cuore, la memoria di suoni che qui non si ascoltavano da tempo. La nostra strada svuotata prima dalle poche attività artigianali che tanto avevano fatto da collante per piccola comunità di Via Sacchi e poi dall’università, vive da anni silenziosa, senza attività di studio e lavoro. Un’atmosfera innaturale. Speriamo questi ragazzi, che sono davvero benvenuti, restino abbastanza da ricordarci quanto vivo vogliamo il nostro centro urbano".

"Rispetto alle preoccupazioni che si potevano avere - è il commento di Ombretta Sternini - l’impatto di questi due primi giorni è stato positivo. Abbiamo sentito e visto i ragazzi passare ordinati, constatando la buona riuscita dell’organizzazione per quanto riguarda il nostro quartiere. Difficile per noi è invece giudicare il disagio che si può essere generato per le famiglie e gli insegnanti". "Siamo felicissimi di questo arrivo - chiosa Paolo Ugolini - perché si ravviva l’incontro con altri cittadini, con altri pre-adolescenti che sono la parte viva di ogni città. La comunità sopravvive nel locale, nell’ambito in cui si è nati, ci si è formati e dove si mantengono i legami forti, gli affetti, la cultura; l’arrivo della scuola è arricchire questa socialità, questi stimoli, questi altri sguardi, oltre al proprio". Chissà che dispiacere quando tra un anno tutto finirà.