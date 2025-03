"Invece di aumentare le entrata, è necessaria la revisione della spesa"

L’apertura di una stagione di incremento delle entrate da parte della Regione e dei Comuni preoccupa fortemente Confartigianato cesenate. "Gli aumenti - mette in luce Confartigianato Cesena - avranno un peso rilevante su cittadini ed imprese, ma più che nel merito la nostra riflessione vuole abbracciare il metodo della questione, che a nostro avviso costituisce un circolo vizioso da rompere. Quello secondo cui per far fronte alla crescita della spesa corrente si debba automaticamente e necessariamente aumentare le entrate senza affrontare il problema della revisione delle spesa, come se l’aumento fosse un automatismo. I servizi pubblici a cittadini ed imprese sono essenziali fattori di competitività: la spesa sanitaria e il welfare sono importanti, tuttavia occorre tentare di riqualificare la spesa e cambiare la filosofia dell’approccio. Il contesto, perdipiù, è tale che si sta venendo a creare un combinato disposto negativo, con il sistema economico in uno stato di difficoltà e con le imprese che hanno effettuato rinnovi contrattuali pesanti, in parte vanificati dagli aumenti delle addizionali Irpef regionale e comunale. Quando nell’economia reale domina l’incertezza, incidere sulla tassazione ha sempre un messaggio oltreché un effetto impattante. Inoltre, se la politica continuerà a voler mantenere lo stesso livello di spesa pubblica in un contesto di calo demografico, senza preoccuparsi di come riformare il nostro sistema di welfare, la pressione fiscale già oggi gravosa non potrà che continuare ad aumentare".

Confartigianato non è d’accordo nel metodo su manovre in cui si agisce solo sulle entrate e non sul lato della spesa. Preoccupazioni emergono per la fine della fase espansiva legata al Pnrr che però lascerà in eredità un aumento della spesa corrente.

"Questa istanza della revisione della spesa che solleviamo - aggiunge Confartigianato - intendiamo condividerla negli ambiti di collaborazione tra amministrazioni comunali del nostro comprensorio e organizzazioni di rappresentanza, dove da un lato siamo sempre pronti ad avanzare proposte concrete, ma allo stesso tempo non è nostro intendimento avallare decisioni che vengono già prese e comunicate a giochi fatti. Sulle politiche di bilancio, con gli enti devono tornare ad esserci margini di interlocuzione e discussione nella logica di un confronto reale".