Inverno demografico. La sfida della montagna

L’inverno demografico ed altre criticità, che avvolgono ormai da vari anni l’intero Bel Paese, ed in particolare i piccoli comuni dei territori di montagna, reclamano la massima attenzione da parte di tutti per avviare l’inversione del trend negativo. Su questa difficile e importante sfida, questa mattina, mercoledì 20 novembre, alle 9.30, a Palazzo del Capitano, a Bagno di Romagna, sarà focalizzato il convegno sul tema "La fragilità demografica, sociale ed ambientale della montagna romagnola, una sfida complessa ed urgente", organizzato da Pensionati Cisl Romagna e da Cisl Romagna. Il programma prevede la relazione introduttiva di Maria Antonietta Aloisi, segretaria generale Pensionati Cisl Romagna, cui seguirà l’intervento di Sergio Palmieri presidente della Fondazione Generazioni. Al termine vi sarà la presentazione della ricerca su "Domani è oggi. Presente e futuro demografico della Romagna", a cura di Franco Chiarini, esperto in statistica e demografia. Parteciperanno vari amministratori pubblici, non soltanto della Valle del Savio. In particolare, saranno presenti al tavolo dei lavori del convegno Enrico Spighi, sindaco di Bagno di Romagna, che farà gli onori di casa, Enrico Cangini, sindaco di Sarsina, Enrico Salvi sindaco di Verghereto, Monica Rossi sindaca di Mercato Saraceno e presidente dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio, Stefano Zanchini sindaco di Novafeltria (RN) il cui territorio comunale confina ad ovest con i territori della Valle del Savio, Maurizio Nati sindaco di Casola Valsenio (RA). Le conclusioni saranno svolte da Francesco Marinelli, segretario generale Cisl Romagna.

gi. mo.