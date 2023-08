Investe due sorelle e fugge Un 60enne denunciato per omissione di soccorso

Aveva investito due sorelline di 16 e 6 anni sulla via Cervese a Cesena e poi era scappato. Poi è stato rintracciato dalla Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano. Si tratta di un uomo 60 anni denunciato per omissione di soccorso e fuga stradale. Il fatto risale a fine giugno in via Cervese, all’intersezione con via Marmolada, dove era avvenuto un incidente fra due pedoni e un’autovettura. Nell’immediato, in prossimità dell’attraversamento pedonale dove è avvenuto l’incidente, si erano raggruppate alcune persone che, allarmate dallo schianto, avevano soccorso le due minorenni contattando la Polizia Locale e il 118. Ma approfittando della confusione e della distrazione dei testimoni, l’uomo si era allontanato facendo perdere le sue tracce. Gli agenti della Polizia Locale si erano avvalsi della collaborazione dei presenti tracciando un sommario identikit del responsabile dell’incidente e i dettagli del veicolo. Subito aveva avviato le ricerche nel quartiere. Attività che ha sortito gli effetti sperati. Il giorno successivo all’incidente il 60enne si è presentato al Comando di via Dell’Amore confessando di essere un residente della zona. Dalle verifiche è inoltre emerso che l’uomo era rientrato in possesso della patente di guida da solo un mese, a seguito di una precedente scontata sospensione di 6 mesi per guida in stato d’ebbrezza. L’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di omissione di soccorso e fuga stradale in incidente con feriti che prevede la pena della reclusione da 1 a 3 anni e l’immediato ritiro della patente di guida con una sospensione che verrà stabilita dalla Prefettura da 18 mesi a 5 anni. Le due sorelline erano state medicate al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena e dimesse con una prognosi, rispettiva, di 12 e 6 giorni.

Ermanno Pasolini