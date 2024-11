Investe un’agente davanti a scuola: caccia al suv

Vigilessa investita da un suv. Ieri un’agente della Polizia Locale di Gatteo, durante un servizio per i bambini fuori dai plessi scolastici di Gatteo, è stata investita da un suv che aveva oltrepassato l’area transennata in orario di uscita. L’agente ha chiamato la centrale radio per ricevere aiuto e mettere nuovamente in sicurezza l’area. Poi è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini per gli accertamenti. L’auto è scappata e ora gli agenti sono sulle sue tracce.

La mattina di mercoledì, sempre una pattuglia di agenti della Polizia Locale a Sant’Angelo di Gatteo, ha intimato l’alt a un veicolo che procedeva a forte velocità in direzione monte/mare. Il conducente del veicolo non si è fermato, ha effettuato una inversione a "U" e ha accelerato per tentare di far perdere le proprie tracce. Gli agenti hanno iniziato l’inseguimento a forte velocità. Giunti all’altezza della rotatoria Carlo Zavaglia il veicolo della Polizia Locale ha affiancato e ha tentato di arrestare la marcia del fuggitivo che per tutta risposta ha urtato il mezzo di servizio, speronandolo con una manovra di evasione. Gli agenti sono riusciti a fermarlo, hanno identificato il conducente e denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale", contestandogli amministrativamente il mancato arresto all’alt e la mancata revisione del mezzo.

e.p.