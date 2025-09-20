Investe volontariamente 2 persone. Arrestato per tentato omicidio

Arrestato dai carabinieri per tentato omicidio aggravato. I militari della caserma di Borello hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Forlì nei confronti di un 56enne, cittadino albanese, presunto responsabile di "tentato omicidio aggravato". Il fatto risale al giugno scorso. Lungo una strada pubblica del comune di Mercato Saraceno, mentre l’uomo era a bordo del proprio autocarro, ha tentato d’investire a forte velocità, con l’intento di ucciderlo, un giovane con il quale aveva avuto pregressi screzi per futili motivi e più volte pesantemente minacciato e aggredito, non riuscendovi per cause indipendenti dalla sua volontà. In quel momento il giovane, sfuggito fortunosamente all’azione, era intento ad eseguire a bordo strada dei lavori di manutenzione su una sua autovettura insieme a un suo anziano conoscente, che invece è stato investito in pieno dall’autocarro condotto dall’albanese arrestato. In particolare, mentre il giovane, che aveva visto per tempo l’autocarro, era riuscito a schivare l’investimento salendo sul cofano dell’auto che stava riparando, l’anziano, che si trovava di spalle alla strada, finiva investito in pieno e buttato a terra. Quest’ultimo, a differenza del giovane poi medicato solamente per alcune escoriazioni e alcuni giorni di prognosi, aveva riportato diverse fratture agli arti inferiori, per i quali era stato trasportato d’urgenza nell’ospedale di Cesena e medicato con prognosi iniziale di oltre 40 giorni.

L’intera fase dell’investimento, per una serie di casualità, veniva ripresa dal telefono del giovane che era l’obiettivo dell’investitore, che lo aveva posizionato su un piedistallo limitrofo e che voleva effettuare una ripresa, da distribuire sui social, dei suoi lavori di manutenzione all’auto. Le indagini condotte dai carabinieri di Borello, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Forlì, anche grazie alle immagini estrapolate dal telefonino, hanno permesso di ricostruire il grave evento e di certificare, in particolare, che l’autocarro era in uso e condotto dall’indagato nonché è stato possibile riscostruire tutte le fasi precedenti, con i dissidi e le minacce ripetutamente poste in atto dal 56enne.

Il giudice per le indagini preliminari, che ha recepito pienamente i risultati delle investigazioni, su proposta della Procura ha emesso a carico del soggetto la misura cautelare più grave, quella della custodia in carcere, tenuto conto della gravità delle condotte e dell’elevato pericolo di reiterazione. L’albanese, rintracciato ieri mattina, al termine delle formalità connesse con l’esecuzione del provvedimento, è stato portato in carcere a Forlì. Dovrà rispondere di tentato omicidio, aggravato dall’aver colto di sorpresa le due vittime, a bordo strada e con un muro di cinta alle spalle, quindi con ridotte possibilità di movimento e in modo da ostacolare la loro possibilità di difendersi.