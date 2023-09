Investì mamma incinta e figlia: seimila euro di risarcimento

Seimila euro di risarcimento per l’incidente sulle strisce pedonali. E’ la somma incassata i giorni scorsi da madre e figlia, che un anno fa erano state investite da un’auto. Era il pomeriggio del 15 dicembre del 2022. Pioveva forte quando una donna incinta di sei mesi stava attraversando la strada sulle strisce. Era buio. Passate da poco le 18, la donna, una 26enne di origini nigeriane residente a Cesena, attraversava la strada in via Gaspare Finali mentre spingeva un passeggino azzurro. Sul passeggino la figlia di due anni. E’ stato un attimo. Una macchina di colore nero, una Fiat 500, guidata da una forlivese di 31 anni, le ha investite, e madre e figlia sono cadute a terra. La donna indossava un abbondante cappotto che le nascondeva il pancione. Sul posto sono intervenute immediatamente due ambulanze del 118 e la polizia locale. L’incidente è avvenuto di fronte al negozio Kazuma. Mamma e figlia sono state trasportate immediatamente all’ospedale, sempre vigili e coscienti, mentre l’automobilista è rimasta illesa nell’impatto. La piccola ha riportato un trauma cranico non commotivo ed è stata ricoverata in pediatria con una prognosi di 30 giorni. La bambina si è procurata un taglio in fronte e le è rimasta una cicatrice visibile, destinata secondo i medici a un probabile miglioramento. La mamma ha riportato un trauma al ginocchio destro giudicato guaribile in 5 giorni. Ma la paura iniziale era per il bambino che portava in pancia. Fortunatamente non c’è stata nessuna conseguenza per il piccolo, nato sano tre mesi dopo. La madre si è rivolta al legale Nico Bartolucci e in questi giorni ha ottenuto il risarcimento per i danni subiti da lei e la figlia che compirà tre anni a dicembre.

a.s.