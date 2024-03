"Investiamo nel nostro futuro"

A breve ci sarà un convegno nazionale dove parteciperanno i referenti delle scuole e probabilmente sarà anche l’occasione per un confronto. Per quel che riguarda la verifica all’interno della nostra scuola, intanto ogni azione messa in campo ha un referente, che presenta un report dell’attività o del progetto; i referenti verificano che le attività siano state svolte nei tempi e con le modalità progettate e indicano cosa si può migliorare e/o cosa ha funzionato o non ha funzionato bene, cosa che fanno anche i vari docenti quando si riuniscono nei dipartimenti cioè nella riunione composta da docenti di una stessa disciplina. Spesso sono i ragazzi che denunciatno che qualcosa non sta funzionando. "Vi invito a denunciare i problemi – dice la dirigente – come vi invito a mettervi in gioco, a proporre in futuro attività o iniziative o buone pratiche, per rendere la nostra scuola sempre più Scuola Green". Essere una Scuola Green significa quindi investire nel nostro futuro oltre che nel futuro del nostro pianeta, perchè come ha detto la nostra preside: salvaguardare il presente, proteggendo l’ambiente, serve a costruire un futuro migliore per tutti!

Classe 3E Dante Arfelli