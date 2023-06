Investita su pista ciclabile, donna cerca automobilista che l'ha fatta cadere

Una donna investita sulla pista ciclabile chiede aiuto per rintracciare l’automobilista che l’ha fatta cadere. È accaduto lunedì attorno alle 17.15, quando la donna pedalava in viale Roma e si è scontrata con un’auto che non le avrebbe dato la precedenza all’altezza di via Baldini. La donna fortunatamente non ha riportato ferite gravi, ma dice di non esserne uscita illesa, perchè dopo la caduta sull’asfalto si è ritrovata con un ginocchio escoriato e vari lividi. In un post sui social chiede aiuto per poter contattare la donna a bordo di una utilitaria che le ha tagliato la strada facendola cadere.