Investita sulle strisce: grave 23enne

Investita sulle strisce pedonali da un’auto mentre con una amica stava attraversando la strada. E’ accaduto sabato sera poco dopo le 20 a Cesena in viale Carducci davanti al chiosco dei Giardini Savelli. Le due ragazze stavano attraversando sulle strisce pedonali il viale, quando è arrivata un’auto che ha investito una delle due donne e poi, invece di fermarsi e prestare soccorso alla sfortunata ragazza, è scappato via andando ad allungare purtroppo sempre di più la brutta lista dei pirati della strada. Un testimone oculare racconta su Facebook di avere anche visto l’amica piangere a dirotto in quanto l’investita era rimasta svenuta a terra. Sul posto è arrivata una ambulanza del 118 che ha provveduto a portarla immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena.

La 23enne è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione con fratture multiple ma non sarebbe in pericolo di vita. Un cugino della ragazza sulle pagine dei social ha invitato tutti a pregare per la ragazza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno che stanno conducendo le indagini. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere per individuare il colpevole. Poi nel pomeriggio di ieri al comando si è presentato un ragazzo straniero di 23 anni, coetaneo della ragazza investita, denunciandosi come l’autore dell’investimento di sabato sera. Gli investigatori stanno verificando la sua testimonianza.

e.p.