Inviate le notifiche dal Comune. Ristori revocati a 157 famiglie

Contributi revocati per i danni subiti in seguito all’alluvione a 157 cesenati. Sono già pervenute in questi giorni a famiglie cesenati oltre cinquanta notifiche consegnate dal messo comunale consegnate a domicilio da parte del Comune di Cesena in cui viene richiesto l’annullamento in autotutela, questa la terminologia gergale, del contributo dell’acconto del contributo di immediato sostegno. Uno dei destinatari della notifica, intervistato dal nostro giornale, ha detto di aver subito il danno della rottura di un contatore Enel esterno all’abitazione che ha reso inagibile la casa per una settimana e intende restituire la somma defalcata delle spese per l’elettricista. Si tratta dell’indennizzo erogato dalla Regione Emilia-Romagna. I richiedenti, per ottenerlo, devono presentare al Comune di Cesena una domanda per ricevere l’acconto (pari a 3000 euro) e una successiva rendicontazione per attestare le spesa dell’acconto accreditato e ricevere l’eventuale saldo (pari a 2000 euro).

I cittadini notificati debbono restituire l’acconto di tremila euro percepiti in per i danni subiti dalle abitazioni in seguito all’alluvioen del 16 maggio. I cittadini possono tuttavia inviare la documentazione necessaria per dimostrare che la propria abitazione ha subito danni, come ha fatto una residente che ha presentato le fotografie delle pareti impregnate di acqua, pur abitando ai piani superiori di una palazzina. In tutto le notifiche sono 157 e un centinaio debbono ancora essere recapitate. I cittadini, si apprende dal Comune, saranno contattati preventivamente al telefono dallo ’Sportello Alluvione’.

Le domande di contributo di immediato sostegno (ordinanza civile n.999 del 31 maggio 2023) andavano accompagnate da dichiarazioni dei richiedenti ,dopodiché era stato riconosciuto il contributo con l’accredito dell’acconto, ma a seguito dell’ istruttoria effetutata sulla base della normativa vigente, svolta anche – si specifica nella notifica – sulla base di accertamenti, controlli e dichiarazioni rese, le domande sono state giudicate non accoglibili perché gli eventi calamitosi, allagamenti o movimenti franosi di maggio non hanno interessato l’abitazione principale, abituale e continuativa, con gli eventuali beni mobili in essa contenuti, che invece è risultata integra e fruibile. I 157 cittadini destinatari delle notifiche sono dunque sollecitati alla restituzione del contributo ottenuto di tremila euro utlizzando le coordinate bancarie comunicate dalla Protezione civile regionale. Non è stata ancora resa nota la scadenza entro la quale i 157 cittadini che debbono restituire l’acconto del contributo. Chi ha subito, ed è in possesso delle pezze gisutificative per dimostrarl,o danni superiori, può anche chiedere il saldo del contributo pari a duemila euro. A questo proposito il Comune informa che già sono stati erogati i primi contributi a saldo nei giorni scorsi dell’importo di duemila euro. In tutto i cittadini cesenatie che hanno presentato al Comune la richiesta del contributo di immediato sostegno sono stati 1.627. La Regione Emilia Romagna il mese scorso ha disposto un allungamento dei termini di presentazione delle domande, per la richiesta di saldo del Cis, dal 31 ottobre al 31 dicembre.

Andrea Alessandrini