"Invito i giovani a dibattere sulla città"

"Cosa ne pensano i giovani di Cesena e di come amministrarla? Al di là del credo politico, quello che è certo è che nel futuro prossimo sarà fondamentale il coinvolgimento diretto dei giovani per l’avvenire della nostra città e l’impegno a valorizzarne meglio tutte le potenzialità". Lo sostiene Fabrizio Faggiotto (nella foto), 28 anni, promotore giovedì 6 aprile dalle ore 20.30 nei locali di corso Sozzi 22, dell’incontro "La Cesena che Vorremmo. Cultura, arte ed eventi del domani". "Si tratta del primo di una serie di incontri che organizzerò – afferma – per parlare di cultura, arte e intrattenimento giovanile a Cesena". Il dibattito sarà accompagnata da un assaggio gastronomico. L’ospite della serata sarà l’attore cesenate Francesco Bertozzi.