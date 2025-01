"Io ballerina nel film prodotto a Hollywood, il sogno si è avverato"

Nel 2021 la finale degli Europei di calcio fra Inghilterra e Italia con la straordinaria vittoria degli azzurri, aveva portato in mondovisione anche un pizzico di Cesena e di Romagna. Nell’esibizione del gruppo di ballo che aveva preceduto l’incontro nello stadio di Wembley, l’unica ballerina professionista italiana, con altri 21 inglesi, era stata Irene Salvi, di Cesena.

E’ figlia di Paolo Salvi, medico in pensione dell’ospedale Bufalini, ricercatore in campo scientifico. Ora Irene Salvi è salita alla ribalta mondiale per essere una delle protagoniste del film Wicked.

Irene questo è il suo primo film?

"No. Prima di tutto essere una delle ballerine di Wicked è stato un sogno diventato realtà. Ma il mio primo film è stato "Red, White & Royal Blue", l’anno scorso, dove ho avuto il privilegio di lavorare con il coreografo Kyle Hanagami".

Da quanti anni è a Londra?

"Cresciuta a Cesena e trasferitami a Londra, dove ho vissuto per 14 anni, non avrei mai immaginato che un giorno mi sarei ritrovata a far parte di una produzione di Hollywood. Il mio sogno, sin da quando mi sono trasferita a Londra, era entrare nel cast della celebre produzione teatrale di Wicked nel West End. Dopo dieci anni di impegno e dedizione, non mi sono ritrovata su un palcoscenico, ma sono diventata parte integrante di una leggendaria produzione cinematografica di Hollywood".

Da chi è stata diretta?

"Il film, diretto dal talentuoso Jon M. Chu, noto per capolavori come Crazy Rich Asians e In the Heights, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo musical che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo".

Il cast?

"Accanto a star di fama mondiale come Cynthia Erivo (Elphaba) e Ariana Grande (Glinda), ho avuto l’onore di partecipare a un progetto che è davvero un’epopea del cinema. Ho fatto l’audizione nel 2022 e sono stata selezionata per la scena dell’Emerald City. Il set era mozzafiato, e ha reso ogni momento magico. Ma ciò che ha reso l’esperienza ancora più speciale è stato il fatto di lavorare al fianco di alcuni dei miei migliori amici. L’epicità di questa produzione si riflette nel suo straordinario successo".

E’ vero che il film ha già vinto dei premi?

"Sì. Ha vinto il National Board of Review Best Film e ha ricevuto il Best Director Award per Jon M. Chu. Inoltre, è stato riconosciuto con il Spotlight Award per la collaborazione creativa tra Cynthia Erivo e Ariana Grande. È stato anche dichiarato uno dei Top 10 Films of the Year e ha ricevuto ottimi riconoscimenti per il suo impatto nel panorama cinematografico. Sebbene non abbia ancora ricevuto nomination ai Golden Globe al momento, le aspettative sono alte per la prossima stagione dei premi. Il coreografo di questa straordinaria produzione cinematografica con cui ho avuto il piacere di lavorare è stato Christopher Scott, la cui maestria ha dato vita a numerosi momenti iconici sul grande schermo".

Cosa le ha lasciato questa partecipazione?

"Vedere il mio sogno prendere forma sul grande schermo, in uno dei miei musical preferiti, è stato un onore indescrivibile e un motivo di orgolio indelebile. Ogni giorno trascorso sul set è stato un’avventura entusiasmanete che mi ha riempita di gratitudine, emozione e gioia, trasformando questa esperienza in un ricordo che custodirò per sempre nel cuore".