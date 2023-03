"Io cantante e cuoco part time al Mulino"

di Ermanno Pasolini

Dal palcoscenico ai fornelli della cucina della sua trattoria. Maurizio Sergio, 53 anni, dopo una vita passata a cantare, facendo spettacoli suoi e partecipando a festival, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno all’altra sua grande passione: la cucina. Così dal settembre 2022 ha rilevato la trattoria Al Mulino di Savignano in via Emilia Est.

Come è nata questa sua decisione?

"Nel 2017 mia moglie dopo dieci anni di matrimonio mi ha lasciato. A quel punto ho dovuto lasciare la casa coniugale a Santarcangelo e mi sono trasferito a Savignano nel residence adiacente la trattoria. Ho cominciato a frequentarla da cliente, ho stretto rapporti con la famiglia che lo gestiva. Nel 2018, scomparso il titolare, ho proposto alla moglie una collaborazione che dopo un anno nel settembre 2019 si è concretizzata e ho cominciato a lavorare come cuoco dipendente. Trascorsi due anni la vedova ha manifestato la volontà di chiudere. A quel punto ho deciso di rilevarla".

Ma lei era già esperto di cucina?

"La mia è una famiglia di cuochi. Mio nonno ha lavorato all’Hotel Vesuvio a Napoli frequentato da politici e nobili con in primis il principe Ranieri di Montecarlo. Mio babbo e mio nonno mi hanno trasmesso questa passione già a 10 anni, facendomi salire su una cassetta in quanto non arrivavo ai fornelli. Ho lavorato in vari ristoranti e hotel fra Rimini e Santarcangelo e, la trattoria Al Mulino di Savignano è il mio primo locale".

Quando iniziò a cantare?

"A cinque anni, una passione trasmessa da mio babbo Renato, un baritono non professionista. Ho avuto un gruppo musicale, ho fatto diverse serate nelle piazze, ho partecipato a festival e concorsi musicali, ma non ho mai avuto l’occasione giusta per arrivare al grande palcoscenico".

Canta ancora?

"Certamente. La cosa bella è che la trattoria è aperta solo a mezzogiorno e alla sera ogni tanto vado in giro a cantare. Prendo lezioni di canto dal maestro Alessandro Medri di Cesena e ho un sogno che spero di realizzare: aprire la trattoria di sera con un piccolo angolo dove io posso cantare alla fine del lavoro in cucina e chiunque viene può esibirsi".

Il tipo di canzone che ama proporre in pubblico?

"I successi dei cantautori italiani e dei crooner americani. Più di tutti il compianto Alex Baroni".

E il piatto che ama cucinare? "La nostra specialità è la pasta fatta da noi a mano con sfoglia e mattarello. Il piatto più richiesto è il ’cappelletto del Mulino’, mentre a me piace la nostra tagliatella al ragù".